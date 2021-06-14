Роспотребнадзор заявил об отсутствии доказательств влияния вакцин от коронавируса на фертильность мужчин и женщин

Как говорится на сайте ведомства, отечественные препараты прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлены, утверждают чиновники. При этом в России прививку от коронавируса получили больше 18 миллионов человек.

