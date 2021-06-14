Серб Новак Джокович накануне выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису

В финале лидер мирового рейтинга обыграл грека Стефаноса Циципаса, для которого это был первый финал турнира серии Большого шлема. А для Джоковича нынешний титул стал 19-ым на соревнованиях такого уровня. Он уступил первые два сета – 6:7, 2:6, но затем в трех победил – 6:3, 6:2, 6:4.
2021-06-14T03:06:28+03:00
2021-06-14T03:06:28+03:00
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03:06, 14 июня 2021
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