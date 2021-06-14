Серб Новак Джокович накануне выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису

В финале лидер мирового рейтинга обыграл грека Стефаноса Циципаса, для которого это был первый финал турнира серии Большого шлема. А для Джоковича нынешний титул стал 19-ым на соревнованиях такого уровня. Он уступил первые два сета – 6:7, 2:6, но затем в трех победил – 6:3, 6:2, 6:4.