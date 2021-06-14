Датский футболист Кристиан Эриксен, которого госпитализировали во время матча, сообщил, что ему стало лучше

Он поблагодарил за поддержку и пообещал не сдаваться. Эриксен добавил, что хочет понять, что произошло, передает ТАСС со ссылкой на итальянское издание Gazzetta dello Sport . Полузащитник сборной Дании в субботу потерял сознание во время матча с Финляндией на чемпионате Европы. Спортсмену врачи оказали медицинскую помощь на поле, затем его доставили в больницу. Позже стало известно, что у него был сердечный приступ.