Датский футболист Кристиан Эриксен, которого госпитализировали во время матча, сообщил, что ему стало лучше

Он поблагодарил за поддержку и пообещал не сдаваться. Эриксен добавил, что хочет понять, что произошло, передает ТАСС со ссылкой на итальянское издание Gazzetta dello Sport . Полузащитник сборной Дании в субботу потерял сознание во время матча с Финляндией на чемпионате Европы. Спортсмену врачи оказали медицинскую помощь на поле, затем его доставили в больницу. Позже стало известно, что у него был сердечный приступ.
2021-06-14T03:06:06+03:00
2021-06-14T03:06:06+03:00
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03:06, 14 июня 2021
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