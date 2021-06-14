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03:05, 14 июня 2021

Беньямин Нетаньяху после 12 лет на посту премьер-министра Израиля переходит в оппозицию

Парламент страны накануне вечером утвердил новое правительство, которое возглавил Нафтали Беннет. Через два года его должен сменить лидер второй коалиционной партии Яир Лапид.


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