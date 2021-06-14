В Петербурге с 17 июня вводят новые коронавирусные ограничения

Как сообщили власти около полуночи, будут запрещены массовые мероприятия с участием свыше 3 тысяч человек, работа фуд-кортов и детских комнат в барах и ресторанах. В фан-зонах чемпионата Европы, куда пускают до 5 тысяч зрителей, запретят продажу еды. При этом будет можно продавать напитки. Сами фан-зоны закрывать не будут. Со вчерашнего дня новые ограничения ввели ив Москве. Меры связаны с тем, что в последние дни в России резко растет количество новых заболевших коронавирусом.
2021-06-14T03:05:01+03:00
2021-06-14T03:05:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 14 июня 2021
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