Мэр Москвы сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса спустя год после первой

Сергей Собянин написал в своем блоге, что вакцинировался в мае прошлого года, хотя «Спутник» зарегистрировали только в августе, а другие российские вакцины официально появились позже.

Столичный градоначальник не стал пояснять, каким препаратом он сделал прививку первый раз и на каких основаниях ему это стало доступно раньше многих других граждан России. Впервые о своей вакцинации Собянин сообщил в сентябре.

Ранее агентство «Блумберг» утверждало, что в России в ходе закрытой программы вакцину от коронавируса уже в апреле прошлого года получили топ-менеджеры, высокопоставленные госслужащие и бизнесмены