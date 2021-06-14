Российский 41-летний боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям трех профессиональных ассоциаций сказал, что годы берут свое. По его словам, после коронавируса на тренировках он чувствует себя будто пьяный и теперь надо многое пролечить, передает ТАСС. Поветкин намерен заняться общественной деятельностью.
2021-06-14T02:10:08+03:00
2021-06-14T02:10:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 14 июня 2021
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