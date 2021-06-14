В Финляндии на муниципальных выборах победила оппозиция

Национальная коалиционная партия набрала 21% голосов, сообщило министерство юстиции. Второе и третье места заняли Социал-демократическая партия и «Финляндский центр», которые входят в правительственную коалицию. Места в городских советах на следующие четыре года получили около 9 тысяч человек.
2021-06-14T02:08:14+03:00
2021-06-14T02:08:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 14 июня 2021
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