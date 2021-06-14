В Финляндии на муниципальных выборах победила оппозиция

Национальная коалиционная партия набрала 21% голосов, сообщило министерство юстиции. Второе и третье места заняли Социал-демократическая партия и «Финляндский центр», которые входят в правительственную коалицию. Места в городских советах на следующие четыре года получили около 9 тысяч человек.