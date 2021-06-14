Объявленные еще в апреле санкции США против госдолга России сегодня вступают в силу

Американским финансовым учреждениям запрещено участвовать в операциях на первичном рынке облигаций, выпущенных после этого дня Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния. Ограничение не распространяется на вторичный рынок российских гособлигаций и на их держателей.