Власти Петербурга запретили с четверга массовые мероприятия с участием свыше 3 тысяч человек

Однако фан-зоны чемпионата Европы по футболу, куда пускают до 5 тысяч зрителей, закрывать не будут – там лишь прекратится продажа еды, передает ТАСС. С 17 июня нельзя будет работать фуд-кортам и детским комнатам, наполняемость кинотеатров сократят с 75% до 50%. Власти города рекомендуют организациям минимизировать количество сотрудников на рабочих местах. В Москве ограничения на работу общепита уже действуют, неделя объявлена нерабочей. Все это связано со стремительным ростом количества заразившихся коронавирусом.
2021-06-14T02:07:28+03:00
2021-06-14T02:07:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 14 июня 2021
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