Власти Петербурга запретили с четверга массовые мероприятия с участием свыше 3 тысяч человек

Однако фан-зоны чемпионата Европы по футболу, куда пускают до 5 тысяч зрителей, закрывать не будут – там лишь прекратится продажа еды, передает ТАСС. С 17 июня нельзя будет работать фуд-кортам и детским комнатам, наполняемость кинотеатров сократят с 75% до 50%. Власти города рекомендуют организациям минимизировать количество сотрудников на рабочих местах. В Москве ограничения на работу общепита уже действуют, неделя объявлена нерабочей. Все это связано со стремительным ростом количества заразившихся коронавирусом.