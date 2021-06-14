Столичные власти пригрозили штрафом до 4 тысяч рублей тем, кто сидит на скамейках в парках

Такое же наказание ждет и за использование там детских и спортивных площадок, сообщил ТАСС начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Запрет начал действовать накануне. Снять его чиновники собираются 20 июня. Чем использование скамеек и спортивных площадок на открытом воздухе опаснее визита в ресторан, кафе или торговый центр, которые продолжают работать, Данчиков не объяснил.

Накануне в столице было выявлено больше 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это максимум с начала года.

