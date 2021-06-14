Сборная Нидерландов обыграла команду Украины на чемпионате Европы со счетом 3:2

Во втором тайме голландцы выигрывали с разницей в два мяча, но украинцы сумели сравнять счет. Решающий гол был забит в их ворота незадолго до конца матча. Встреча прошла в Амстердаме.

В Бухаресте сборная Австрии победила команду Северной Македонии – 3:1. Македонцы впервые участвуют в финальной части турнира, а для австрийцев это первая победа на чемпионатах Европы.

В Лондоне команда Англии обыграла сборную Хорватии – 1:0. В конце матча на поле вместо капитана англичан Гарри Кейна вышел полузащитник Джуд Беллингем, которому 17 лет. Он стал самым молодым игроком в истории турнира