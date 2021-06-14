Власти Алжира отозвали аккредитацию французского канала «Франс-24»

В правительстве страны обвинили журналистов в дезинформации, несоблюдении правил профессиональной этики и во враждебности по отношению к Алжиру. «Франс-24» активно освещал протестные акции в стране, которые проходят с 2019 года.
2021-06-14T01:04:52+03:00
2021-06-14T01:04:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 14 июня 2021
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