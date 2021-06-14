Пострадавший при падении с электросамоката глава Кисловодска будет доставлен в Москву

Его перевозят в центр нейрохирургии имени Бурденко, сообщили «Интерфаксу» в мэрии. В пресс-службе сказали, что после операции состояние Александра Курбатова остается тяжелым, его ввели в искусственную кому.
2021-06-14T01:04:36+03:00
2021-06-14T01:04:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 14 июня 2021
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