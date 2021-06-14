Лидеры стран НАТО соберутся сегодня на саммит в Брюсселе

Среди заявленных тем – действия Китая и России, вывод войск из Афганистана, борьба с терроризмом и кибербезопасность. Как сообщили в Белом доме, в итоговом заявлении будет зафиксирована готовность стран альянса помогать друг другу в случае кибератаки. В Брюссель для участия во встрече уже прибыл президент США Джо Байден, который участвовал в двухдневном саммите G7 в Великобритании. Завтра Байден встретится с лидерами ЕС, а в среду – в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.
2021-06-14T01:04:13+03:00
2021-06-14T01:04:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854374-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 14 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)