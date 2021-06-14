Лидеры стран НАТО соберутся сегодня на саммит в Брюсселе

Среди заявленных тем – действия Китая и России, вывод войск из Афганистана, борьба с терроризмом и кибербезопасность. Как сообщили в Белом доме, в итоговом заявлении будет зафиксирована готовность стран альянса помогать друг другу в случае кибератаки. В Брюссель для участия во встрече уже прибыл президент США Джо Байден, который участвовал в двухдневном саммите G7 в Великобритании. Завтра Байден встретится с лидерами ЕС, а в среду – в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.