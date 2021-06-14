Власти Петербурга вводят новые ограничения из-за коронавируса с 17 июня

С четверга будет запрещена работа объектов развлечения и досуга, в том числе фуд-кортов и детских комнат, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-центров, передает РИА Новости. Ресторанам и кафе нельзя будет работать с 2 часов ночи до 6 утра, кроме обслуживания навынос. Отменен бал медалистов. Власти города рекомендуют организациям минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах из-за коронавируса. Норма наполняемости кинозалов в Петербурге будет сокращена с 75% до 50%.

Такие же ограничения на работу общепита уже действуют в Москве со вчерашнего дня. Накануне в столице было выявлено больше 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это максимум с начала года.