Саммит НАТО, в котором впервые примет участие президент США Джо Байден, пройдет сегодня в Брюсселе

Представители государств блока намерены провести дискуссию о новой стратегической концепции альянса до 2030-го года.

Мероприятие будет состоять из одной рабочей сессии, на которую отведено лишь два с половиной часа. По итогам обсуждения генсек альянса Йенс Столтенберг проведет итоговую пресс-конференцию. Обычно саммиты НАТО продолжаются два дня и состоят из трех-четырех рабочих сессий по несколько часов каждая. На повестке нынешнего саммита — девять ключевых вопросов безопасности альянса. Как ожидается, Россия в итоговом коммюнике будет обозначена в качестве системного противника НАТО. Часть стратегической концепции будет посвящена противодействию Китаю, который в США уже назвали своим ключевым соперником. НАТО намерена начать заниматься вопросами сдерживания Китая в военной, политической, торговой, технологической сферах и в области прав человека.

Нынешний саммит изначально планировали провести в марте, однако дату переносили в связи с ограничениями из-за пандемии.