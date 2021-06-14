Сборные Польши и Словакии сегодня проведут матч чемпионата Европы по футболу

Команды встретятся на петербургской Газпром-Арене.

Чемпионата Европы по футболу проходят на фоне роста коронавирусной угрозы. Несмотря на то, что официальные данные о новых случаях и умерших от инфекции уже три недели показывают одни и те же значения, горожане снова пишут в соцсетях об очередях из карет скорой помощи около городских больниц, а Смольный возобновил проверки ограничений в торговых центрах. Однако сегодняшнюю встречу сборных Польши и Словакии в Петербурге проведут без новых санитарных мер для зрителей. Запреты коснулись лишь продажи алкоголя в стеклянных ёмкостях рядом со стадионом. Отмечу, что прошлая встреча чемпионата собрала на петербургской арене более 25 тысяч человек. Судя по фото, подавляющее большинство болельщиков были без масок.

Матч между сборными Польши и Словакии начнётся сегодня в 19 часов.