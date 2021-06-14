Власти Москвы с этого дня начинают программу стимулирования вакцинации горожан

Москвичи старше 18-ти лет, которые начиная с этого дня, сделают первую прививку от коронавируса, смогут выиграть автомобиль. Каждую неделю в течение месяца столичные чиновники будут разыгрывать пять машин стоимостью примерно в миллион рублей. В эфире телеканала Москва-24 позже объявят имена обладателей автомобиля. О программе стимулирования вакцинации столичный мэр объявил накануне днём. Это произошло после того как оперативный штаб отчитался: в Москве за сутки выявили более 7700 новых случаев заражения ковидом — это на тысячу человек больше, чем днём ранее и максимум с конца прошлого года. Власти города объявили режим нерабочих дней из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Выходные продлятся всю неделю. Активнее прививаться москвичей градоначальник призвал ещё в субботу, при этом Сергей Собянин, общаясь с активистами, был без маски. В столице также закрыты детские и спортивные площадки. Приостановлена работа зон питания в торговых центрах, по ночам будут закрыты рестораны, бары и клубы. Власти отменили и общегородской выпускной в парке Горького.

Подмосковные власти в свою очередь разыграют в лотерею квартиру среди жителей области, которые вакцинируются от ковида в период с 15 по 25 июня. Об этом объявила пресс-служба главы региона Андрея Воробьёва.