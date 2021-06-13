Футболист Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча ЧЕ с Финляндией 12 июня, перенес остановку сердца

Об это сообщил врач сборной Мортен Боэсен. По его словам, сейчас Эриксен находится в стабильном состоянии, результаты его анализов хорошие. Ближайшее время он проведет в больнице. По словам тренера сборной Дании, Эриксен плохо помнит события 12 июня. Футболичста увезли со стадиона на реанимационном автомобиле. Перед этим ему провели сердечно-легочную реанимацию прямо на поле.