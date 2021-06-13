Кнессет утвердил новое коалиционное правительство Израиля без экс-премьера Биньямниа Нетаньяху и его партии «Ликуд»

За смену правительства проголосовали 60 депутатов, против — 59. Руководителем нового правительства стал председатель правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. Он уже принес присягу в качестве 13-го премьер-министра еврейского государства.
2021-06-13T23:02:49+03:00
2021-06-13T23:02:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 13 июня 2021
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