Адвокат арестованной в Минске гр. РФ Софии Сапеги сообщил, что его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание

По словам Александра Филановича, рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня. Судебное заседание будет закрытым для прессы. Как рассказал адвокат россиянки, она теперь фигурирует в еще одно уголовном деле. Суть обвинений белорусский Следственный комитет не разглашает. При этом, как выяснилось, это дело на Сапегу завели сразу после её и Романа Протасевича задержания 23 мая. До этого СМИ сообщали, что Сапеге и Протасевичу, вменяют статью об организации «массовых беспорядков.
2021-06-13T23:01:58+03:00
2021-06-13T23:16:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 13 июня 2021
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