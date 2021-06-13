Адвокат арестованной в Минске гр. РФ Софии Сапеги сообщил, что его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание

По словам Александра Филановича, рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня. Судебное заседание будет закрытым для прессы. Как рассказал адвокат россиянки, она теперь фигурирует в еще одно уголовном деле. Суть обвинений белорусский Следственный комитет не разглашает. При этом, как выяснилось, это дело на Сапегу завели сразу после её и Романа Протасевича задержания 23 мая. До этого СМИ сообщали, что Сапеге и Протасевичу, вменяют статью об организации «массовых беспорядков.