Журналисты телеканала «Дождь» больше не участвуют в президентском пуле

Это ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, телеканал был исключен из пула за освещение, как он выразился, незаконных акций. По наблюдению включенного в реестр СМИ-иноагентов интернет издания «Медуза»(власти считают организацию иностранным агентом), корреспонденты «Дождя» не участвуцют в ежедневных брифингах Пескова с 13 мая.