Журналисты телеканала «Дождь» больше не участвуют в президентском пуле

Это ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, телеканал был исключен из пула за освещение, как он выразился, незаконных акций. По наблюдению включенного в реестр СМИ-иноагентов интернет издания «Медуза»(власти считают организацию иностранным агентом), корреспонденты «Дождя» не участвуцют в ежедневных брифингах Пескова с 13 мая.
2021-06-13T23:01:16+03:00
2021-06-13T23:03:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 13 июня 2021
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