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22:06, 13 июня 2021

В Амстердаме начался матч ЧЕ по футболу между Украиной и Нидерландами

В Амстердаме начался матч ЧЕ по футболу между Украиной и Нидерландами. В предыдущих встречах сборная Англии выиграла со счетом 1:0 у команды Хорватии. А Австрия одержала победу над сборной Северной Македонии — 3:1.


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