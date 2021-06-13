В Амстердаме начался матч ЧЕ по футболу между Украиной и Нидерландами. В предыдущих встречах сборная Англии выиграла со счетом 1:0 у команды Хорватии. А Австрия одержала победу над сборной Северной Македонии — 3:1.
2021-06-13T22:06:31+03:00
2021-06-13T22:06:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 13 июня 2021
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