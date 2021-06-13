Врачи ввели мэра Кисловодска в искусственную кому после того, как он упал с электросамоката

Глава города второй день находится в реанимации.

Состояние Александра Курбатова стабилизировалось, но осталось тяжёлым. Об этом объявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Агентство ТАСС со ссылкой на его администрацию пишет, что хирурги провели срочное оперативное вмешательство и сейчас мэр Кисловодска находится под постоянным присмотром врачей.

Александр Курбатов получил черепно-мозговую травму вчера. Предположительно, он не справился с управлением, когда ехал на электросамокате, въехал в бордюр и ударился головой. Как писало интернет-издание «Блокнот», мэр разогнался примерно до пятидесяти километров в час.

Ранее в Совете по правам человека объявили о росте сообщений, в которых рассказывается об авариях с участием электросамокатов. В связи с этим правозащитники призвали обвесить эти транспортные средства номерами, ограничить их максимальную скорость и отнести их к числу источников повышенной опасности.

Также на прошлой неделе в Санкт-Петербурге обыски прошли в офисах всех крупных сервисов аренды электросамокатов. Они были связаны с тремя уголовными делами о наезде клиентов этих предприятий на прохожих.