Депутаты Кнессета минимальным большинством выразили доверие новому коалиционному правительству без Нетаньяху

Депутаты Кнессета минимальным большинством выразили доверие новому коалиционному правительству без Биньямина Нетаньяху. Как сообщает Times of Israel, лидеры новой коалиции заручились 60 голосами из 120, 59 проголосовали против. Один депутат воздержался. Таким образом, в Израиле утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет. Он уже принес присягу. Решение депутатов положило конец «эпохе Нетаньяху», который возглавлял кабмин более 12 лет. Церемония передачи власти запланирована на завтра.