Z Архив новостей новости
5 4 6 844
22:03, 13 июня 2021

Депутаты Кнессета минимальным большинством выразили доверие новому коалиционному правительству без Нетаньяху

Депутаты Кнессета минимальным большинством выразили доверие новому коалиционному правительству без Биньямина Нетаньяху. Как сообщает Times of Israel, лидеры новой коалиции заручились 60 голосами из 120, 59 проголосовали против. Один депутат воздержался. Таким образом, в Израиле утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет. Он уже принес присягу. Решение депутатов положило конец «эпохе Нетаньяху», который возглавлял кабмин более 12 лет. Церемония передачи власти запланирована на завтра.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 июня Поздравить…

5 181 6 6231 07.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 140 6 17026 12.06
8читать ;смотреть
Новости

Болельщики в Санкт-Петербурге освистали игроков сборной Бельгии, когда перед матчем они встали на одно колено Футболисты таким образом выступили в поддержку движения по борьбе с расизмом…

5 67 6 9505
Новости

Собянин продлил выходные в Москве до 20 июня Нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников установили в Москве…

5 34 6 50336
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 91 6 15435 08.06
Новости

«Футбол против расизма в Европе» осудили поведение болельщиков на стадионе перед встречей сборных РФ и Бельгии в СПБ Отказ российских игроков преклонить колено в поддержку акции «Жизни чёрных важны» назвали «решением команды», а реакцию трибун сочли «расистским сигналом»...

5 30 6 5555
Новости

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным намерен продемонстрировать жесткий подход Об этом говорят источники канала NBC…

5 40 6 7408
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 133 6 25304 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения» Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту России Владимиру Путину…

5 179 6 35637 07.06
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 64 6 12713 08.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 15866 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 104 6 23753 09.06
8читать ;смотреть
Новости

Телеканал «Дождь» исключен из т.н. президентского пула журналистов Об этом изданию «Медуза»* сообщили два источника на канале и подтвердил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко…

5 24 6 5596
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 148 6 35739 09.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ритуал и содержание Отказ вставать на колено, сам по себе, означает только отказ человека (или команды) от ритуала. Это не свидетельство расизма…

5 253 6 66186 10:02
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Отказ от доллара Отказ от доллара Политика управления резервами должна быть абсолютно прагматичной, без эмоциональной политизированности решений. В противном случае мы можем оказаться в одно не самое прекрасное время с серьезно похудевшими резервами…

5 135 6 36184 08.06
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Новые мутации коронавируса привели к смене его главных симптомов, говорят исследователи Королевского колледжа Лондона По их словам, теперь вместо лихорадки, постоянного кашля, потеря вкуса и обоняния, на передний план вышли головная боль, насморк и боль в горле…

5 5 6 39632
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 30 6 80750 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

8 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 1853 08.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 139 6 186189 09.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Кумир Путина, выборы, Ваенга, оскорбление чувств… Кумир Путина, выборы, Ваенга, оскорбление чувств… Из всех мракобесов на русском троне Александр III был самым депрессивным и агрессивным…

5 65 6 109433 07.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9149239
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4935885

Сегодня в эфире