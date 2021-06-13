Отношения США и России действительно находятся в низшей точке, заявил Президент США Джо Байден во время саммита G7 в Великобритании и в преддверии двухсторонней встречи с Владимиром Путиным в Женеве.

— Думаю, он прав, — сказал президент США Джо Байден о словах президента России Владимира Путина, который в интервью NBC заявил, что отношения между двумя странами находятся в низшей точке. И это — добавил Байден, говоря о Путине, — зависит от того, как он реагирует на необходимость действовать в соответствии с международными нормами, чего во многих случаях он не делает. Главным приоритетом для США Байден назвал разрешение ситуаций в связи с действиями Кремля, нарушающими международное право. Второй по важности задачей президент США назвал совместную работу с Россией в тех областях, где это возможно, в частности, с точки зрения стратегической доктрины. «Даже ведутся разговоры о возможности совместной работы по климату», сказал Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в британском Корнуэлле. Президент США также защитил свое решение не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным по итогам их двухсторонней встрече в Женеве — чтобы не превращать это в соревнование о том, кто сколько минут говорило и кто как кому пожал руки, отвлекая от важных вопросов, сказал Байден.

На вопрос журналистов о том, почему на его взгляд, санкции, введенные Белым Домом в апреле, заставили президента России изменить свое поведение, Байден, рассмеявшись, ответил: «Это же Владимир Путин».