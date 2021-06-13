Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» по теннису. В финале он одержал победу на греком Стефаносом Циципасом.
2021-06-13T21:05:32+03:00
2021-06-13T21:05:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 13 июня 2021
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