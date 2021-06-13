В парках в Москве с 13 по 20 июня запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками и лавками

С 13 по 20 июня в Москве будет запрещено пользоваться не только детскими и спортивными площадками и беседками в парках, но и скамейками. За нарушение грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля Евгения Данчикова. С 12 по 20 июня объявлены в Москве нерабочими днями — такое решение принял мэр города Сергей Собянин в связи с ростом числа заражений коронавирусом. В этот период в Москве не будут работать зоопарки, фудкорты в торговых центрах и детские игровые комнаты, а кафе и рестораны будут закрываться на ночь.
2021-06-13T21:05:12+03:00
2021-06-13T21:05:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 13 июня 2021
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