Z Архив новостей новости
5 5 6 1307
21:02, 13 июня 2021

Телеканал «Дождь» исключен из т.н. президентского пула журналистов

Телеканал «Дождь» исключен из т.н. президентского пула журналистов. Об этом изданию «Медуза»* сообщили два источника на канале и подтвердил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. По его словам, несколько недель назад ему сообщили, что корреспондент «Дождя» больше не будет освещать мероприятия с участием президента. По наблюдению «Медузы», корреспондент «Дождя» не принимает участия в ежедневных брифингах пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с 13 мая. Сам Песков подтвердил «Медузе» исключение «Дождя» из пула в связи с освещением митингов в поддержку Навального. По словам Пескова, канал в те дни поддерживал незаконные действия. «Медуза» внесена в России в реестр СМИ-иноагентов.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 июня Поздравить…

5 181 6 6203 07.06
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 187 6 16590 12.06
8читать ;смотреть
Новости

Болельщики в Санкт-Петербурге освистали игроков сборной Бельгии, когда перед матчем они встали на одно колено Футболисты таким образом выступили в поддержку движения по борьбе с расизмом…

5 98 6 8974
Новости

Собянин продлил выходные в Москве до 20 июня Нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников установили в Москве…

5 41 6 50108
Новости

«Футбол против расизма в Европе» осудили поведение болельщиков на стадионе перед встречей сборных РФ и Бельгии в СПБ Отказ российских игроков преклонить колено в поддержку акции «Жизни чёрных важны» назвали «решением команды», а реакцию трибун сочли «расистским сигналом»...

5 32 6 5266
Новости

Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным намерен продемонстрировать жесткий подход Об этом говорят источники канала NBC…

5 45 6 7358
Блоги

Владимир Зеленский: Особенная форма Президент Украины выложил в Инстаграм фотографии формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Чемпионате Европы…

5 91 6 15428 08.06
Блоги

+ Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Жители деревни в Омской области просят Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу Они записали видеообращение к канцлеру Германии…

5 142 6 25287 10.06
8читать ;смотреть
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 87 6 15847 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Гордая нация должна уметь принимать свои ошибки и падения» Письмо семей жертв крушения малайзийского боинга президенту России Владимиру Путину…

5 187 6 35632 07.06
Блоги

Diletant.media история

Накануне 22 июня 1941 года Как советские граждане встретили сообщение о начале Великой Отечественной войны…

5 64 6 12706 08.06
Блоги

Без лишних слов Мировые СМИ в картинках

Time посвятил обложку своего нового выпуска предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина На первой странице изображен Джо Байден, в очках которого отображается Владимир Путин…

5 62 6 13249 11.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ритуал и содержание Отказ вставать на колено, сам по себе, означает только отказ человека (или команды) от ритуала. Это не свидетельство расизма…

5 268 6 58137 10:02
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках…

5 245 6 73767 06.06
Блоги

+ Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди Владимир Путин: Те 50% жителей Украины, кто не хочет в НАТО, — это умные люди «Они не желают оказаться на линии огня и не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом»..

5 104 6 23743 09.06
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Крым на футболках сборной Украины Сделайте ответное что-нибудь, с юмором. Двуглавого орла подправьте на футболках – пусть повеселее глядит, что ли…

5 148 6 35725 09.06

Популярное за неделю

Новости

Новые мутации коронавируса привели к смене его главных симптомов, говорят исследователи Королевского колледжа Лондона По их словам, теперь вместо лихорадки, постоянного кашля, потеря вкуса и обоняния, на передний план вышли головная боль, насморк и боль в горле…

5 5 6 38102
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается. Периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их вернуть немножко в реальность…

5 32 6 80169 09.06
#слушать 53:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

8 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 1847 08.06
Блоги

Сергей Марков политолог

Люди не хотят прививаться. Сценарии действий власти Можно ли уговорить наш народ вакцинироваться или можно только заставить? От ответа на этот вопрос зависит будущее, и не только вакцинации…

5 139 6 184624 09.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Кумир Путина, выборы, Ваенга, оскорбление чувств… Кумир Путина, выборы, Ваенга, оскорбление чувств… Из всех мракобесов на русском троне Александр III был самым депрессивным и агрессивным…

5 65 6 109346 07.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9149001
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4935801

Сегодня в эфире