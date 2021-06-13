Телеканал «Дождь» исключен из т.н. президентского пула журналистов. Об этом изданию «Медуза»* сообщили два источника на канале и подтвердил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. По его словам, несколько недель назад ему сообщили, что корреспондент «Дождя» больше не будет освещать мероприятия с участием президента. По наблюдению «Медузы», корреспондент «Дождя» не принимает участия в ежедневных брифингах пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с 13 мая. Сам Песков подтвердил «Медузе» исключение «Дождя» из пула в связи с освещением митингов в поддержку Навального. По словам Пескова, канал в те дни поддерживал незаконные действия. «Медуза» внесена в России в реестр СМИ-иноагентов.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом