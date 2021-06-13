Телеканал «Дождь» исключен из официального журналистского пула президента России

Об этом изданию «Медуза» сообщил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. По словам источников «Медузы», причиной исключения «Дождя» из пула стало подробное освещение Алексея Навального из Германии в Россию и последующих митингов в его поддержку. Дмитрий Песков подтвердил «Медузе»*, что «Дождь» исключен из пула в связи с освещением митингов в поддержку Навального. По его словам, канал в те дни поддерживал незаконные действия. * * — «Медуза» внесена в России в реестр СМИ-иноагентов.
2021-06-13T20:41:08+03:00
2021-06-13T20:41:29+03:00
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Эксклюзив Эха 20:41, 13 июня 2021
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