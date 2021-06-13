Большинство стационаров СПБ, которые перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом, не имеют боксовой системы

Большинство стационаров Санкт-Петербурга, которые перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом, не имеют боксовой системы. Они одновременно могут принимать от пяти до семи человек. Таким образом РБК объяснили в городском комитете по здравоохранению очереди из скорых у больниц. Очереди из скорых жители Петербурга заметили у Александровской больницы и больницы св. Георгия. В комитете заверили, что пациенты ждут приема в машинах скорой помощи под наблюдением медицинских работников. Комитет поручил больницам во время скопления скорых вызывать на работу дополнительный персонал. В среднем, по его данным, прием одного пациента занимает 15–20 минут
2021-06-13T20:35:16+03:00
2021-06-13T20:35:16+03:00
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20:35, 13 июня 2021
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