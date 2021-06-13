Губернатор Петербурга заявил, что Смольный вынужден ввести новые ограничения из-за роста случаев Covid-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов завил, что Смольный вынужден ввести новые ограничения из-за роста случаев коронавирусной инфекции. По словам чиновника, эпидемия продолжается, при этом футбольные болельщики пренебрегают требованиями безопасности на трансляциях Евро-2020. В чем конкретно выразится ужесточение санитарных мер, Беглов пока не уточнил, но, по его словам, власти готовы и к закрытию предприятий.
2021-06-13T20:34:29+03:00
2021-06-13T20:34:29+03:00
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20:34, 13 июня 2021
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