Пожарный поезд приступил к тушению пожара, охватившего ночной клуб с караоке, а также пристроенные к нему автосервис и склад на севере Москвы. Как передает ТАСС, на складе произошло частичное обрушение. Из автосервиса эвакуирован один автомобиль. До прибытия пожарных помещение покинули три человека — работники автосервиса. Площадь пожара составляет 200 кв. метров в данный момент горение локализовано. Рядом с горящим зданием находится железнодорожная станция Бескудниково Савеловского направления.
2021-06-13T20:33:23+03:00
2021-06-13T20:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 13 июня 2021
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