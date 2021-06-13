Пожарный поезд приступил к тушению пожара, охватившего ночной клуб с караоке, а также пристроенные к нему автосервис и склад на севере Москвы. Как передает ТАСС, на складе произошло частичное обрушение. Из автосервиса эвакуирован один автомобиль. До прибытия пожарных помещение покинули три человека — работники автосервиса. Площадь пожара составляет 200 кв. метров в данный момент горение локализовано. Рядом с горящим зданием находится железнодорожная станция Бескудниково Савеловского направления.