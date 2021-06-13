Адвокат гр. России Софии Сапеги сообщил, что его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание

Адвокат арестованной в Минске гр. России Софии Сапеги сообщил, что его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание. По словам Александра Филановича, рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня. Судебное заседание будет закрытым для прессы