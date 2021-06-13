Адвокат гр. России Софии Сапеги сообщил, что его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание

Адвокат арестованной в Минске гр. России Софии Сапеги сообщил, что его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание. По словам Александра Филановича, рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня. Судебное заседание будет закрытым для прессы
2021-06-13T21:03:00+03:00
2021-06-13T21:03:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 13 июня 2021
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