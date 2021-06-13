Бывший временный чемпион по версии WBC и бывший регулярный чемпион по версии WBA россиянин Александр Поветкин объявил о завершении карьеры боксера из-за потенциальных проблем со здоровьем. При этом 41-летний спортсмен не исключил своего возвращения в профессиональный спорт. В активе Поветкина на профессиональном ринге 36 побед при трех поражениях и одной ничьей. Поветкин также является олимпийским чемпионом 2004 года
2021-06-13T20:14:02+03:00
2021-06-13T20:14:02+03:00
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20:14, 13 июня 2021
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