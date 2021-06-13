Лидеры «Большой семерки» призвали власти Белоруссии провести в стране новые справедливые выборы

«Группа семи» осудила покушение белорусского руководства на права человека и пообещала ввести новые санкции против виновных. В последнее время акции протеста в Белоруссии практически прекратились из-за их жестокого подавления их силовиками. Теперь они носят эпизодический и локальный характер.