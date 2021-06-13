Будут проверены предприятия общепита, которым с 13 по 20 июня предписано не обслуживать посетителей в ночное время

Московские власти проверят предприятия общепита и развлекательные заведения, которым с 13 по 20 июня предписано не обслуживать посетителей в ночное время. Об этом ТАСС рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он уточнил, что штрафы за нарушение санитарных мер в столице продолжают действовать. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил в столице дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Длинные выходные» продлятся с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения.
2021-06-13T20:12:35+03:00
2021-06-13T20:12:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:12, 13 июня 2021
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