Будут проверены предприятия общепита, которым с 13 по 20 июня предписано не обслуживать посетителей в ночное время

Московские власти проверят предприятия общепита и развлекательные заведения, которым с 13 по 20 июня предписано не обслуживать посетителей в ночное время. Об этом ТАСС рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он уточнил, что штрафы за нарушение санитарных мер в столице продолжают действовать. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил в столице дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. «Длинные выходные» продлятся с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения.