Директор центра «Сова»*: Заявление властей Чечни о состоянии Тарамовой звучат неправдоподобно

Заявление властей и уполномоченного по правам человека в Чечне о состоянии Халимат Тарамовой, которую вернули в семью после побега из-за побоев, звучат неправдоподобно. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор информационно-аналитического центра «Сова»* Александр Верховский.

Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что Тарамова «чувствует себя в безопасности». По его словам, сотрудники совета по развитию гражданского общества при Рамзане Кадырове посетили девушку в Грозном, где живут ее родители, и она «встретила гостей в хорошем настроении». «Ей приятно находиться вместе с родными», — утверждает омбудсмен.

С точки зрения А.Верховского, «это звучит не очень правдоподобно». «Потому что не может не оказываться давление на человека, которого только что выкрали, даже если они полагают, что они ее освободили», — пояснил он.

А.Верховский также прокомментировал заявление помощника главы Чечни, министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева. Тот подчеркнул, что жительницу Чечни Халимат Тарамову пытались похитить «провокаторы» в интересах «западных стран», но сотрудники полиции вернули девушку домой. Дудаев также отметил, что у девушки были проблемы с психикой.

«Я не знаю, какие у нее проблемы, но «интересы западных стран» — это просто риторические красоты, которые, как мне кажется, надо игнорировать», — заключил А.Верховский.

Вечером 10 июня в Махачкале полицейские вломились в «кризисную квартиру» группы «Марем», где скрываются женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Там находилась Тамарова. Она покинула Чечню, столкнувшись с побоями и угрозами из-за своей сексуальной ориентации. В Дагестане она ожидала возможности перебраться в безопасное место.

*— власти РФ считают иностранным агентом