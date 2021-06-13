На ЧЕ по футболу в матче Австрия — Северная Македония счет пока ничейный 1:1

Встреча проходит в Бухаресте. Позже сегодня встретятся команды Нидерландов и Украины. А в Лондоне, в первом матче дня сборная Англии со счетом 0:1 обыграла команду Хорватии.
2021-06-13T19:38:20+03:00
2021-06-13T19:38:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:38, 13 июня 2021
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