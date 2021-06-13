Сборная Дании по футболу не сможет заменить Кристиана Эриксена в заявке на ЧЕ на другого игрока

Как рассказали ТАСС в пресс-службе УЕФА, заявки команд и так были расширены с 23 до 26 футболистов на случай положительных тестов на коронавирус. Накануне в конце первого тайма матча со сборной и Финляндии 29-летний Эриксен потерял сознание и был госпитализирован. Игра была прервана более чем на полтора часа. Победу со счетом 1:0 одержали финны. На следующий Датский футбольный союза сообщила, что Эриксен остается в больнице в стабильном состоянии.