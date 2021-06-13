Шестилетний мальчик погиб, выпав из катера на северо-западе Москвы

Несчастный случай произошел под мостом вблизи концертного зала «Крокус сити Холл». От полученных травм ребенок умер не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело. Трагедией окончилась и водная прогулка и рыбалка в Медвежьегорском районе Карелии. При переворачивании лодки там накануне утонула семья из четырех человек, в т.ч. двое детей.
2021-06-13T19:33:13+03:00
2021-06-13T19:37:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2854312-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:33, 13 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
8 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)