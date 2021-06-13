Шестилетний мальчик погиб, выпав из катера на северо-западе Москвы

Несчастный случай произошел под мостом вблизи концертного зала «Крокус сити Холл». От полученных травм ребенок умер не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело. Трагедией окончилась и водная прогулка и рыбалка в Медвежьегорском районе Карелии. При переворачивании лодки там накануне утонула семья из четырех человек, в т.ч. двое детей.