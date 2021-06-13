В России впервые с февраля выявили более 14,7 тыс. заразившихся COVID-19

Больше всего заразившихся в Москве, на которою приходится свыше половины от всех случаев. По данным оперативного штаба, 0бщее число инфицированных по всей стране с начала пандемии превысило 5 млн 208 тыс.
2021-06-13T19:32:52+03:00
2021-06-13T19:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 13 июня 2021
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