Музыкант Владимир Кузьмин, ранее привившийся от коронавируса, госпитализирован с инфекцией

Об этом сам этом артист сообщил в своем «Инстаграме». По его словам, врачи считают, что благодаря вакцинации болезнь должна протекать спокойно. Ранее о своей госпитализации из-за коронавируса сообщил народный артист Александр Буйнов. По словам певца, он также прошел вакцинацию.