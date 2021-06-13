Музыкант Владимир Кузьмин, ранее привившийся от коронавируса, госпитализирован с инфекцией

Об этом сам этом артист сообщил в своем «Инстаграме». По его словам, врачи считают, что благодаря вакцинации болезнь должна протекать спокойно. Ранее о своей госпитализации из-за коронавируса сообщил народный артист Александр Буйнов. По словам певца, он также прошел вакцинацию.
2021-06-13T19:32:20+03:00
2021-06-13T19:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 13 июня 2021
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