Участники саммита G7 в итоговом коммюнике выразили готовность налаживать отношения с Россией, но при этом готовы и противостоять ей, когда потребуется. Как передает Bloomberg, лидеры «группы семи» в очередной раз потребовали от Москвы прекратить «дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия», в том числе «вмешательство в демократические системы других государств».
2021-06-13T19:30:55+03:00
2021-06-13T19:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 13 июня 2021
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