Участники саммита G7 в итоговом коммюнике выразили готовность налаживать отношения с Россией, но при этом готовы и противостоять ей, когда потребуется. Как передает Bloomberg, лидеры «группы семи» в очередной раз потребовали от Москвы прекратить «дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия», в том числе «вмешательство в демократические системы других государств».