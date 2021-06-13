Петербургские медики официально зарегистрировали 862 новых случая коронавируса за последние сутки

Этот показатель не меняется в течение трёх недель, хотя горожане видят перед больницами очереди из скорых.

Самые большие вереницы автомобилей скорой помощи петербужцы видят около приёмного покоя Александровской больницы, хотя сообщения о скоплении медицинских микроавтобусов приходят и от других медучреждений. Накануне пользователи соцсети в «Вконтакте» сняли фото двух десятков машин, а в комментариях пациенты сообщили, что ждали приёма в Александровской больнице по пять-шесть часов. Тем временем официальная статистика показывает стабильность. Число новых случаев КОВИД-19 находится около 850, а количество смертей от коронавируса — в районе 40 человек почти три недели. Накануне чиновники провели проверки четырёх петербургских торговых центров. Штрафы за нарушение ковидных ограничений получили не только организации, но и восемь посетителей. Тем временем прошлым вечером на матч первенства Европы по Футболу пришли более 25 тысяч человек. Судя по фотографиям, лишь единицы из них надели маски.

Кроме игр футбольного первенства в ближайшее время в Петербурге пройдёт вечер выпускников «Алые паруса». Его планируют провести в очном формате, несмотря на угрозу коронавируса.