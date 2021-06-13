Лидеры стран «G7» по итогам неформального саммита призвали Москву к выполнению международных обязательств

Лидеры стран «Большой семерки» по итогам неформального саммита в британском графстве Корнуолл призвали Москву к выполнению международных обязательств и соблюдению прав человека. В финальном коммюнике встречи сказано о готовности противостоять злонамеренному поведению России и заинтересованности в стабильных отношениях с ней.

России следует прекратить дестабилизирующее поведение и злонамеренные действия, в том числе вмешательство в демократические системы других стран. Странам «Семерки» нужны стабильные отношения с Москвой, но в случаях, когда это необходимо и речь идет о попрании международных обязательств, непредсказуемости в действиях или несоблюдении прав человека, государства «большой семерки» готовы сообща противостоять этому. Необходимо привлечь к ответственности тех, кто, по версии G7, причастен на территории России к кибератакам. Президент США Джо Байден заявил, что считает действия Москвы в этой сфере не соответствующими международному праву. Американский лидер отметил, что согласен с тем, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона находятся в удручающем состоянии. Лидеры G7 заявили и о стремлении сотрудничать в вопросе санкций против Белоруссии по инциденту с самолетом авиакомпании Райанэйр, на борту которого находился один из основателей телеграм-канала Нехта Роман Протасевич. Семерка выразила готовность привлечь к ответственности причастных к этому инциденту, в том числе посредством санкций, а также к поддержке гражданского общества, независимых СМИ и прав человека в Белоруссии.

По итогам трехдневного саммита в английском курортном городке Карбис-Бэй лидеры семерки тем не менее высказали намерение поддерживать отношения с Россией в тех сферах, которые представляют взаимный интерес. В частности, речь идет о договоренностях по климату, борьбе с коронавирусом и противодействии хакерским атакам.