В Санкт-Петербурге на выставку-аукцион в поддержку политических заключенных пришла полиция

Как передает корреспондент «Дождя», организаторы не пускают полицейских в здание, те, в ответ собираются ломать дверь. В помещении находятся около 25 человек. На выставке-аукционе, которая называется «20.2», можно купить картины. Половина собранных денег пойдут на помощь политзаключенным. Место проведения до сегодняшнего дня держалось в тайне. Изначально выставку планировали провести в «Интерьерном театре», однако там сообщили об угрозах со стороны силовиков, и отказали в проведении мероприятия.