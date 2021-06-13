В Санкт-Петербурге на выставку-аукцион в поддержку политических заключенных пришла полиция

Как передает корреспондент «Дождя», организаторы не пускают полицейских в здание, те, в ответ собираются ломать дверь. В помещении находятся около 25 человек. На выставке-аукционе, которая называется «20.2», можно купить картины. Половина собранных денег пойдут на помощь политзаключенным. Место проведения до сегодняшнего дня держалось в тайне. Изначально выставку планировали провести в «Интерьерном театре», однако там сообщили об угрозах со стороны силовиков, и отказали в проведении мероприятия.
2021-06-13T19:03:34+03:00
2021-06-13T19:03:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 13 июня 2021
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