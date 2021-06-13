Суд в Москве арестовал на два месяца акциониста Павла Крисевича по делу о хулиганстве

Крисевича задержали 11 июня на Красной площади. Он выстрелил себе в голову из охолощенного пистолета. Вместе с ним задержали журналистку SOTA, которая освещала акцию, которая, по словам Крисевича, была направлена в поддержку политикзаключенных. Самусик из полиции отпустили только сегодня. Как рассказал «МБХ медиа» адвокат Сергей Тельнов, она осталась в статусе подозреваемой, у нее взяли обязательство о явке к следователю первому требованию.



Редактор SOTA Алексей Обухов в эфире телеканала «Дождь» выразил мнение, что задачей полицейских было не дать распространить видео с акции Крисевича.

Обухов добавил, что редакция организовала сбор поручительств в поддержку задержанных в Москве и Петербурге. По его словам, генсек Европейской федерации журналистов потребовал освободить Самусик. Реакции от Союза журналистов пока не было.