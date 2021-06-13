Анна Попова призывает россиян не отказываться от действующих санитарно-эпидемиологических требований.

Глава Роспотребнадзора призывает россиян не расслабляться и не отказываться от действующих санитарно-эпидемиологических требований. По словам Анны Поповой, любые послабления могут привести к осложнению эпидемической ситуации по коронавирусу.
2021-06-13T18:34:12+03:00
2021-06-13T18:34:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 13 июня 2021
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